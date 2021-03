  Durch alle Zeiten

Die Geschichte einer Straße“ ermöglicht Kindern eine Vorstellung vom Ablauf historischen Geschehens. Der Betrachter bleibt ruhig auf seinem Stuhl sitzen und findet sich auf jeder Doppelseite in einem anderen Jahrhundert. Sinnvoll ist es, in der Steinzeit zu beginnen und dann Schritt für Schritt die Entwicklungsgeschichte der Menschheit nachzuvollziehen. Dabei hilft der Pechvogel Tim Tempus, der mit seiner Zeitreisemaschine die Leser begleitet und in jeder Szene gefunden werden kann: in der Zeit der ersten Ackerbauern, der Eisenzeit, der Römerzeit. Und dann verändert sich in immer kürzeren Abschnitten bis heute derselbe Ort so grundlegend, dass man ihn am Ende gar nicht mehr erkennen kann. Heute befindet sich eine Fußgängerzone da, wo vor 12 000 Jahren die Kinder mit ihrer Sippe in Zelten lebten. Aber für Kinder von heute gibt es dazwischen die Wikinger, die Ritter, das höfische Leben und die industrielle Revolution zu entdecken – die Details sind so spannend, dass dieses Buch die ganze Kindheit begleiten kann. Auf jeder Doppelseite wird die Entwicklung einer Straße von der Steinzeit bis heute unglaublich detail- und aufschlussreich gezeigt.

Gabriele Hoffmann ist Kinderbuch-Expertin und Initiatorin des „Heidelberger Leander“.