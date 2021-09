Die Sprache der Journalisten

Liebe Kinder, ihr ahnt nicht, wie merkwürdig Journalistinnen und Journalisten untereinander reden! Also im Geheimen, wenn niemand mithört. Sie treffen sich in Videokonferenzen, um über gesperrte Tunnel und neue Corona-Regeln zu sprechen und sagen: „Daraus schnüren wir ein Paket!“ Nur holen sie danach weder Karton noch Schnur, sondern ordnen Artikel zum gleichen Thema. Oder sie behaupten ununterbrochen, dass ihre Zeitungsseiten Füße hätten. Findet ihr hier irgendwelche Füße? Seht ihr, ich auch nicht! Manchmal sagen sie auch „Daraus wird ein Aufmacher“. Das bedeutet, dass sie ihre Füße (okay, ich weiß es doch: Das sind kürzere Artikel!) zu noch größeren Füßen machen – ein wirklich komisches Völkchen! Da soll noch mal einer sagen, Journalisten kennen sich mit Sprache aus …

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Euer Fred Fuchs