Der Wunsch nach Freiheit

Jeden Abend steht der Clown Petronius zusammen mit dem störrischen Esel Theodor in der Manege und begeistert das Publikum. Doch heute sagt er Nein. Es macht ihm keinen Spaß, den Narren zu spielen... Für Kinder ist es eine elementar wichtige Erfahrung, dass ihre Eltern nicht immer Recht haben: „Mama, nein!“ sagen zu können, ist ein Beleg für Selbsterkenntnis und Selbstbewusstsein, der für Eltern nicht immer leicht zu akzeptieren ist, den aber dieses Bilderbuch sehr liebevoll unterstützen kann. Kinder begreifen sofort, dass der Clown und seine Freunde völlig richtig entscheiden, wenn sie dem Zirkusdirektor Befehle verweigern, die ihrem Wesen widersprechen. Aus ihrem Nein folgt, dass sie ihre Mitarbeit im Zirkus aufkündigen und sich eine eigene Existenz aufbauen. In ihrem eigenen Zirkus ohne Direktor werden sie nur die Kunststücke vorführen, die auch ihrem Publikum viel besser gefallen. Denn Kinder schätzen es, wenn ihre Künstler glücklich sind. Die Geschichte ist so alt wie die Wünsche der Menschen nach Freiheit und Glück. Die Bilder, die Torben Kuhlmann jetzt dazu gemalt hat, zeigen, dass sie noch immer ganz aktuell ist.

Gabriele Hoffmann ist Diplom- Pädagogin, Kinderbuch-Expertin und Initiatorin des „Heidelberger Leander“. Auf dieser Seite stellt sie regelmäßig Bücher für Kinder vor.

