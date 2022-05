Den Strand entdecken

Natürlich kann man am Nordseestrand einfach die Sonne genießen und im Sand Burgen bauen. Man kann aber auch das Watt als Lebensraum für unendlich viele unterschiedliche Lebewesen kennen- und respektieren lernen. Da gibt es den Spülsaum, da wo das Meer an Land leckt und wo das Wasser manchmal Schätze anspült und immer viele kleine Dinge hinterlässt, die für Kinder zu Sammelobjekten werden können. Dann gibt es die Dünen und Salzwiesen zu entdecken, wo man Insekten, Vögel und jede Menge Pflanzen findet und kennenlernt, die es nur hier gibt. Sogar die Unterwasserwelt mit ihren Lebewesen, die man vom Strand aus oder vom Schiff aus beobachten kann, öffnet sich und lädt die vorsichtigen Besucher ein, sie anzusprechen. Seehunde und Delfine freuen sich über einen Kontakt und antworten gerne. Auch Möwen, Wattwürmer, Muscheln, Seesterne, Garnelen und Krabben haben viel zu erzählen, wenn man weiß, was man sie fragen will. In diesem mit sehr genauen, schönen Illustrationen berichtenden Sach-Bilderbuch kann man sich informieren, wie man diesen reizvollen Ferienraum erforschen kann.

Gabriele Hoffmann ist Diplom- Pädagogin, Kinderbuch-Expertin und Initiatorin des „Heidelberger Leander“. Auf dieser Seite stellt sie regelmäßig Bücher für Kinder vor.

