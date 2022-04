Das Lesen feiern

Zum Welttag des Buches finden an vielen Orten Lesefeste statt. Denn der 23. April ist jedes Jahr der Welttag des Buches. Einen Tag lang soll gefeiert werden, wie viel Freude Bücher machen können.

Viele Buchläden, Verlage und Schulen planen am Welttag des Buches Aktionen. In den vergangenen zwei Jahren konnten die meisten Dinge wegen der Corona-Krise nur online stattfinden. Dieses Jahr ist wieder mehr vor Ort möglich.

Viele Schulklassen veranstalten am Welttag des Buches Lesungen oder besuchen zum Beispiel eine Buchhandlung. Dieses Jahr werden aber die meisten Schulen ihre Aktionen erst einige Tage später machen, da der 23. April auf einen Samstag fällt.

Geschenkte Geschichte

Darauf haben sich auch die Organisatoren aber gut eingestellt. Eine große Online-Aktion findet deshalb erst am 27. April statt. Um 11 Uhr können Kinder und Schulklassen sich live im Internet eine Lesung anschauen. Die Autorin Bettina Obrecht und der Illustrator Timo Grubing lesen dann gemeinsam aus ihrem Comic-Buch „Iva, Samo und der geheime Hexensee“ vor. Schulklassen, die sich zugeschaltet haben, können den beiden außerdem Fragen stellen.

In der Geschichte „Iva, Samo und der geheime Hexensee“ geht es um ein großes Abenteuer, das die beiden Hexen Iva und Samo erleben. Zu ihrem zehnten Geburtstag bekommen sie einen Besen geschenkt, der sie zu einem geheimen See bringt. Gemeinsam sollen sie den See bewachen – dabei können Iva und Samo sich gar nicht leiden.

Ihr Buch haben Bettina Obrecht und Timo Grubing extra zum Welttag des Buches geschrieben. Eine Million Kinder in Deutschland, die mit ihrer Klasse an Aktionen teilnehmen, bekommen das Buch geschenkt. Wer nicht mitmacht, kann das Buch kaufen. Es kostet dann nur 1,60 Euro.

Info: Mehr Informationen unter welttag-des-buches.de