Das Ende des Winters

Eigentlich ist Rottolo die Hauptperson in dieser Geschichte, denn er ist wie alle Kinder: Wie sie kann er beim Kartenspiel nicht verlieren, und wie sie kann er nicht widerstehen, ständig zu naschen. Doch die besten Vorräte für den langen kalten Winter hat er mit einem besonders großen Schatz in seiner Höhle: Bücher! Aber noch ist er klein und seinen unmittelbaren Emotionen ausgesetzt. Als die leckere riesige Zwiebel, an der er knabbert, plötzlich auseinanderbricht, versinken er und auch seine vernünftigen Freunde, der Egerling und die Würmer, in die Traurigkeit der bitteren Winterkälte. Am schlimmsten ist es, dass Ria die liebliche Raupe, die von Farben und bunten Fäden lebt, verschwunden ist und die Freunde ohne die Gesellschaft ihrer zarten Träume in einer bisher ungeahnten Einsamkeit zurück lässt. Doch die Zeit vergeht auch unter der Erde; und als die Frühlingssonne die Erde aufweicht, können alle wieder ihre Nasen an die frische Luft strecken und ein Wunder bestaunen: Aus der Zwiebel ist eine stolze Tulpe erwachsen, und Ria fliegt als Schmetterling zwischen all den Blumen, und Rottolo fliegt mit ihr…

© privat

Gabriele Hoffmann ist Diplom- Pädagogin, Kinderbuch-Expertin und Initiatorin des „Heidelberger Leander“. Auf dieser Seite stellt sie regelmäßig Bücher für Kinder vor.

leseleben.de