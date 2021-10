Darf man Eichhörnchen streicheln?

Eichhörnchen huschen so schnell am Baumstamm hoch, dass man oft nur ihrem buschigen Schwanz nachschaut. Wie schön wäre es aber, eins mal in der Hand zu halten!

Im Herbst sind Eichhörnchen den ganzen Tag auf Achse, um zum Beispiel Eicheln oder Walnüsse zu sammeln. So niedlich, wie sie dabei aussehen, mag man es kaum glauben: Eichhörnchen sind Wildtiere. Sie lassen sich weder wie Hamster als Haustiere halten, noch wollen sie in freier Natur gestreichelt werden – auch wenn wohl fast jeder Mensch das liebend gerne tun würde.

Eichhörnchen können sich in so einem Fall auch wehren und sogar beißen. Meistens werden sie nur eher die Flucht ergreifen.

Ganz selten aber steuern die Nager, besonders die Jungtiere, Menschen bewusst an. Sie setzen sich auf ihre Schuhe oder klettern am Hosenbein hoch. Diese Zutraulichkeit ist ein Zeichen dafür, dass die Tiere in echter Not sind. Vielleicht sind sie verletzt oder haben ihre Mama verloren. Dann darfst du sie anfassen, um sie schnell zu Leuten zu bringen, die sich mit ihrer Pflege auskennen, zum Beispiel zu einer Auffangstation für Eichhörnchen. apt

