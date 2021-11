Bunte Lichter

Mit leuchtenden Laternen ziehen Kinder am 11. November, dem Martinstag, durch die Straßen und singen Martinslieder. Doch welche Geschichte steckt dahinter?

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Mann, um den es geht, wurde 316 oder 317 nach Christus in Sabaria (im heutigen Ungarn) geboren. Martinus erhielt seinen Namen nach dem römischen Kriegsgott Mars. Als Sohn eines römischen Offiziers musste er ebenfalls in den Militärdienst eintreten, obwohl er das gar nicht wollte. Weil sein Vater nach Italien versetzt wurde, wuchs Martin dort auf. Mit 15 Jahren kam er zum Heer und wurde römischer Offizier.

Ein Traum mit Folgen

Als er gerade einmal 18 Jahre alt war, war Martin mit einer Reitertruppe in der französischen Stadt Amiens stationiert. An einem eiskalten Wintertag begegnete ihm dort am Stadttor ein Bettler, der nur mit Lumpen bekleidet war und sehr fror. Als der arme Mann ihn um Hilfe bat, nahm Martin sein Schwert und teilte seinen Mantel mit einem Hieb in zwei Teile. Und er schenkte dem Mann die eine Hälfte des Mantels.

Es heißt, dass in der darauffolgenden Nacht der Bettler Martin im Traum erschien. Er hatte den Mantel an und gab sich als Jesus Christus zu erkennen. Nach diesem Erlebnis ließ Martin sich taufen und verließ den Militärdienst.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Im Gänsestall

Die Menschen mochten Martin wegen seiner Nächstenliebe und baten ihn, der nächste Bischof von Tours zu werden. Doch Martin war sehr bescheiden, es war ihm unangenehm, ein so hohes Amt zu übernehmen. Eine Legende berichtet, dass Martin sich deshalb vor dem Volk in einem Gänsestall versteckt haben soll. Das Federvieh schnatterte aber so laut, dass sie ihn natürlich verrieten und so wurde er doch gefunden. 371 nach Christus wurde Martin dann der neue Bischof.

Als er mit etwa 80 Jahren starb, kamen viele Menschen zur Beerdigung an einem 11. November in Tours. Vom Papst wurde er später wegen seiner vielen guten Taten heilig gesprochen.

Weil Martin geholfen hat, wo sonst niemand helfen wollte, ist er heute noch für alle Menschen ein so großes Vorbild. Deshalb erinnern wir an ihn mit Laternenumzügen in jedem Jahr am Martinstag. Und warum man häufig an diesem Tag eine Martinsgans verspeist, könnt ihr euch nun sicher denken!