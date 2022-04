Bürger dieser einen Welt

Erich Kästner ist mit diesem Buch aktueller denn je, denn er lässt durch seinen Text alle kleinen und großen Leser mitdenken und gemeinsam Ideen entwickeln für ein friedliches und gutes Zusammenleben. Möglich ist das nur, wenn eine für alle verständliche Sprache gefunden wird. Und Walter Trier hat den Text mit vielen witzigen wie lehrreichen Bildern ausgestattet. Sie zeigen jedem Betrachter sofort, dass ein gutes Zusammenleben möglich ist, wenn zugleich jedem Lebewesen seine Eigenheit und Persönlichkeit zugestanden wird. So braucht Giraffe Leopold ein Loch in der Zimmerdecke, damit er seinen langen Hals bequem hinausstrecken kann. Das Stinktier kann ebenfalls an der Konferenz teilnehmen, muss aber am geöffneten Fenster sitzen. So pflegen sie gegenseitige Rücksichtnahme und finden kluge Lösungen gegen eine drohende Kriegsgefahr, und damit konfrontieren sie die Menschen. Sie führen Aktionen durch, die nicht nur Frauen und Mütter überzeugen. Sogar die Politiker und Militärs können nun gar nicht anders als sich darauf zu besinnen, dass sie nur Erdenbürger dieser einen Welt sind, und Menschen und Tiere nur dann überleben können, wenn alle gleichermaßen verantwortlich miteinander umgehen.

Gabriele Hoffmann ist Diplom- Pädagogin, Kinderbuch-Expertin und Initiatorin des „Heidelberger Leander“. Auf dieser Seite stellt sie regelmäßig Bücher für Kinder vor.

