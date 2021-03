Beliebter Besucher

Ob im Wald oder im Garten: Ich mag’s gern unordentlich. Unter Laub und Zweigen finde ich mein Futter und liebe es, mich im Gestrüpp zu verstecken. Dabei bin ich gar nicht scheu.“ So würde es sicher klingen, wenn die Rotkehlchen mit uns sprechen könnten. Mit diesem, hier etwas verkürzten, Spruch stellte der Naturschutzbund Deutschland (NABU) den so beliebten Gartenvogel in seinem Wahlprogramm

