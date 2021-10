Ballerinas im Wald

Hallo liebe Kinder, ich treffe zur Zeit so viele Eichhörnchen im Wald und bin furchtbar neidisch auf sie. Eichhörnchen sehen so flink und gelenkig aus, wenn sie die Bäume rauf- und runterflitzen und leichtfüßig von Ast zu Ast hüpfen, dass ich mir als Fuchs dagegen richtig plump vorkomme. Vielleicht sollte ich bei einem der Eichhörnchen in die Lehre gehen? Oder mir eine Eichhörnchen-Tanzschule suchen? Dann ziehe ich mir Spitzenschuhe und ein Tutu an – oder einfach eine Tüte – und lerne Pirouetten von den Primaballerinas aus dem Kobel. Die Eichhörnchen können mir sicher auch erklären, wie ich es schaffe, dass mir beim Drehen nicht schwindelig wird oder ich über meinen Fuchsschwanz stolpere, denn mit buschigen Schwänzen kennen sie sich ja bestens aus.

