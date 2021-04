Aufregender Hausputz

Auf den ersten Blick sehen die Illustrationen ein wenig altmodisch aus, aber das sind sie nicht. Sie strahlen vielmehr die Liebenswürdigkeit aus, die diesen Geschichten zugrunde liegt. Die Helden sind ganz besondere Freunde. Sie wünschen sich vor allem Gemütlichkeit, aber dann passieren interessante Dinge. Oder ist ein großer Hausputz etwa nicht aufregend? Die beiden haben ein großartiges Talent, Unordnung aufzulösen. Alles, was sie nicht mehr brauchen, wird einfach ins nächste Zimmer geworfen. Leider landet am Ende der ganze Kladderadatsch im Schlafzimmer, und wo sollen die Müden nun schlafen? Natürlich unter dem ganzen Klimbim, und der wird am nächsten Tag zur Mülldeponie gefahren. Dumm ist nur, dass es dort wahnsinnig tolle Dinge gibt, die man alle gut brauchen kann. Man kann aber auch, wenn in der Wohnung wieder kein Platz ist, ein Picknick auf der Wiese machen. Ja, könnte man, aber was, wenn es regnet, oder wenn es zu kalt ist, oder wenn man draußen schlafen möchte und den Schlafanzug vergessen hat? Es scheint so, als wäre Maus immer vernünftig und hätte die besseren Ideen, aber das ist ein Irrtum.

Gabriele Hoffmann ist Diplom- Pädagogin, Kinderbuch-Expertin und Initiatorin des „Heidelberger Leander“. Auf dieser Seite stellt sie regelmäßig Bücher für Kinder vor.

