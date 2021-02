  Aufklärung kindgerecht

Was sage ich meinem Kind, wenn es wissen will, woher die Babys kommen? Ganz einfach: Man nehme dieses bestbewährte Buch, in dem alle Aspekte als Bildergeschichte offen gezeigt und mit erfrischender Ehrlichkeit vorstellt werden. Das fängt schon mit der psychischen Veränderung von Mama an: Was ist nur los mit ihr, plötzlich stört es sie, wenn die Katze am Frühstückstisch mitessen will, sie wird sogar richtig böse. Glücklicherweise gibt es einen Papa, der die Fassung wahrt, ruhig seine beiden Großen aufklärt, und zwar mit lustigen, aber doch klar gezeichneten Strichweibchen und -männchen, die zeigen, was sich besonders liebhaben bedeutet. Ich finde es sehr überzeugend, wie hier schon für Vorschulkinder der Zeugungsakt dargestellt wird, was sicher kein Kind irritieren wird. So können sich die Geschwister nun auf die Ankunft von Minimum, wie sie das noch Ungeborene nennen, vorbereiten und freuen. Allerdings ist Minimum dann doch ganz anders, als sie sich das vorgestellt haben: Es schreit, stinkt und okkupiert die Eltern. Aber trotzdem, es ist wunderbar, große Schwester und großer Bruder zu sein, zu trösten und dem Baby die Welt zu zeigen.

AdUnit urban-intext1

Gabriele Hoffmann ist Diplom- Pädagogin, Kinderbuch-Expertin und Initiatorin des „Heidelberger Leander“. Auf dieser Seite stellt sie regelmäßig Bücher für Kinder vor.

leseleben.de