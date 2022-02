Allerliebstes Kuscheltier

Ja, Murkel ist wieder da! Aber zwischendurch war das lustige Schmusetier verloren gegangen, und das war für sein Kind eine Katastrophe. Es sind 50 Wimmelbilder, halt es sind sogar 51 Bilder, das letzte versteckt sich ganz am Ende, doch dabei wollen wir nicht stören, wenn der kleine Junge endlich Murkel wieder selig an sich drückt. Davor aber müssen wir spannende, manchmal fast unerträgliche Situationen mit Murkel durchleben. Denn diese Geschichte erzählt alles, was Murkel zustößt, nachdem er bei Platzregen und der eiligen Heimfahrt vom Stadtpark aus dem Fahrradkorb in die Pfütze gefallen ist. Alle, die ihn nun zu retten versuchen, meinen es eigentlich nicht böse mit ihm, na ja, aus ihrer Perspektive: Murkel mag es aber gar nicht, wie die Mausekinder grob mit ihm spielen, wie die Stacheln im Igel-Kuschelbett in seinem Fell stecken bleiben, und er will, inzwischen ohne seine Knopfaugen, überhaupt nicht aus dem Krähennest in den Teich fallen, direkt vor die Zähne eines stattlichen Hechts. Aber dann wird er doch gerettet und sogar wieder ganz und gar gesund und heil gemacht. Ja, zu Murkels Zeiten gab es noch Puppendoktoren, wie leicht hätte sonst alles ganz anders kommen können.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

© privat

Gabriele Hoffmann ist Diplom- Pädagogin, Kinderbuch-Expertin und Initiatorin des „Heidelberger Leander“. Auf dieser Seite stellt sie regelmäßig Bücher für Kinder vor.

leseleben.de