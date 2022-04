Abenteuer warten

Die Natur bietet die reizvollsten und lehrreichsten Erfahrungsräume für Kinder. Seit Menschengedenken erfahren Kinder so nicht nur Naturgesetze, sondern finden auch Gewissheit, dass sie keine Angst haben müssen vor der Natur, wenn sie wissen, wie man sich in ihr und mit ihr bewegen kann. Das Leben ist immer gefährlich, aber Gefahren bannen kann man am besten, wenn man sie kennenlernt und dabei erfährt, wie man sie minimieren oder sogar verhindern kann. Dieses Buch ist bestens geeignet für Kinder, die in Begleitung neugieriger Erwachsener aktiv die Natur in ihren unterschiedlichen Erscheinungsformen entdecken wollen. Schon Dreijährige können mitmachen und Laubhütten oder Astunterstellplätze bauen, sie können lernen, zu klettern und sich im Wasser, sogar im Wildwasser zu bewegen. Sie finden es herrlich, in wasserfesten Schlafsäcken zu übernachten, sie können helfen, Feuer zu machen, zu kochen, und sie können die Schönheit eines freien Lebens in der Wildnis als Spiegel ihrer Körperkräfte und Intelligenz erfahren. Das alles ist Ausbildung von Selbstständigkeit, Selbstbewusstsein, Verantwortungsgefühl und Empathie sich selbst und allem Lebendigen gegenüber.

Gabriele Hoffmann ist Diplom- Pädagogin, Kinderbuch-Expertin und Initiatorin des „Heidelberger Leander“. Auf dieser Seite stellt sie regelmäßig Bücher für Kinder vor.

© privat

leseleben.de

