Ab ins Weltall

Berti Meisinger (63) war schon als Kind neugierig auf die Welt „da oben“: „Ich bin in einem kleinen Dorf ganz in der Nähe von Oberpfaffenhofen aufgewachsen. Dort befindet sich auch das Europäische Weltraumkontrollzentrum ESA. Mich interessierten schon immer die Raumfahrer und ich dachte oft, was machen die wohl den ganzen Tag im Weltall?“ Um diese Neugierde zu stillen, begann Berti als IT-Spezialistin im Kontrollzentrum am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt und studierte dann an einer Universität Raumfahrtwesen. Als Spezialistin erstellte sie Computerprogramme für die Verarbeitung von Satellitendaten, damit man zum Beispiel wusste, ob genügend Strom erzeugt wird, um die Experimente zu betreiben.

AdUnit urban-intext1

Die Erde von oben

Viele Jahre später wechselte sie zur Europäischen Weltraumorganisation (auf Englisch „European Space Agency“, kurz: ESA). Dort betreut Berti als „Mission Director“, also Missionsdirektorin, europäische Astronauten, die auf der Internationalen Raumstation ISS im Weltall arbeiten. Das ist ein interessanter Job und man muss gut organisieren können: „Jeden Tag überprüfe ich mit meinem Team die tägliche Arbeit der Astronauten und unterstütze sie gerne bei ihren Experimenten“, erklärt sie.

Auch der Weltraumfahrer Alexander Gerst war mit von der Partie. Er hatte ein Bild von Berti mit auf den Flug ins Weltall genommen und in der Raumstation fotografiert: Im Hintergrund sieht man die Erde mit blauem Himmel und weißen Wolken.

Vor einigen Tagen ist wieder ein Astronautenteam auf der ISS gelandet. Für sie ist der Flug ins Weltall und die damit verbundene Arbeit immer wieder spannend und abwechslungsreich: „Dort herrscht nach dem Verlassen der Erdatmosphäre die Schwerelosigkeit, das heißt der eigene Körper und Dinge, die nicht festgebunden sind, schweben durch die Station. Kuscheltiere „geistern“ dann schon mal durch die Luft,“ erklärt Berti.

AdUnit urban-intext2

Sind die Astronauten nach einem Tage endlich an ihrem Arbeitsplatz auf der Raumstation im Weltall angekommen, geht es für sie gleich los: „Verschiedene Experimente sollen durchgeführt werden,“ berichtet Berti. „Eine Untersuchung befasst sich zum Beispiel mit dem mitgebrachten Verpackungsmaterial, das größtenteils aus Schaumstoff besteht und immer als Abfall entsorgt werden muss. Nun prüfen wir, ob es vielleicht nicht auch essbares Material für die Verpackung gibt, so dass kein Müll mehr übrig bleibt. Oder der Blob, ein einzelliger Waldpilz, hat die weite Reise zur ISS angetreten und wird dort mit Wasser und Haferflocken „gefüttert“. Man möchte herausfinden, wie der Blob mit dem Leben im Weltall, der Schwerelosigkeit und der anschließenden Rückkehr auf die Erde klarkommt.“

Um die Muskeln zu trainieren, müssen die Astronauten regelmäßig Sport treiben, Fahrrad fahren oder auf einem Laufband joggen. Und das mindestens zwei Stunden täglich. Es gibt aber auch Einschränkungen auf der ISS Station: Man kann nicht einfach ein Fenster aufmachen. Für frische Luft sorgen Ventilatoren, die wöchentlich mit einem Staubsauger gereinigt werden müssen. Man kann sich nicht mit Wasser waschen; als Duschersatz kommen Feuchttücher zum Einsatz. Das Haareschneiden ist gar nicht so einfach: Dies geht nur mit einem Rasierer und einem Staubsauger, denn sonst würden – wegen der Schwerelosigkeit – die Haarreste einfach wegfliegen.

AdUnit urban-intext3