Die DTM ist zurück auf dem Hockenheimring. Seien Sie vom 1. bis 3. Oktober live dabei, wenn die Boliden auf dem Traditionskurs um den Sieg kämpfen und nutzen Sie die Chance, im Fahrerlager ganz nah an die Piloten heranzukommen. Machen Sie mit bei unserem DTM-Gewinnspiel. Wir verlosen 4 x 2 Wochenendtickets inklusive Zugang zum Fahrerlager. Bitte beachten Sie, dass die für diese Veranstaltung die 3G-Regeln gelten und ein Nachweis mitzuführen ist. Vor Ort wird es nach Veranstalterangaben eine Testmöglichkeit geben. Die Gewinner werden per Losentscheid am 28. September ermittelt und per E-Mail benachrichtigt. Zur Teilnahme füllen Sie das untenstehende Gewinnspielformular aus und schon nehmen Sie an der Verlosung teil. Viel Glück!