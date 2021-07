Gewinnspiel: "Urlaub zuhause genießen"

Machen Sie mit bei unserem großen "Urlaub zuhause genießen" Gewinnspiel und gewinnen Sie 1x Familienpaket - Fun (18 Bahnen) oder 1x Familienpaket - Premium (21 Bahnen) im Soccerpark Dirmstein. Senden Sie das Stichwort, welches Sie in der aktuellen Beilage finden, bis zum Einsendeschluss am 02.08.2021 mit dem untenstehenden Gewinnspielformular ein und schon nehmen Sie an der Verlosung teil. Viel Glück!