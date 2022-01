Gewinnspiel Fred Fuchs

Machen Sie mit beim großen Fred Fuchs - Familiengewinnspiel und sichern Sie sich die Chance auf tolle Preise! Einsendeschluss ist der 31.12.2021. Die Gewinner werden per Losentscheid am 3.1.2022 ermittelt und schriftlich oder telefonisch benachrichtigt. Zur Teilnahme füllen Sie das untenstehende Gewinnspielformular aus und schon nehmen Sie an der Verlosung teil. Viel Glück!