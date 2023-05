Anlässlich der 86. IIHF-Eishockey-Weltmeisterschaft in Finnland und Lettland vom 12.-28. Mai 2023 verlosen wir gemeinsam mit Magenta Sport fünf Magenta Jahresabos. Freuen Sie sich damit u.a. auf alle deutschen Partien und die k.o.-Spiele, eine Viertelfinal-Konferenz, umfangreiche Analysen, Berichterstattung von vor Ort sowie ein tägliches DEB-Update. Einsendeschluss ist der 10.05.2023 um 24 Uhr. Die Gewinner werden per Losentscheid unmittelbar nach Gewinnspielende ermittelt und schriftlich oder telefonisch benachrichtigt. Zur Teilnahme füllen Sie das untenstehende Gewinnspielformular aus und schon nehmen Sie an der Verlosung teil. Viel Glück!