Wissenschaftler statten Wale per Drohne mit Sendern aus

Washington. Per Drohne haben Wissenschaftler der US-Umweltbehörde NOAA Wale mit Sendern ausgestattet. Eigentlich würden diese Sender, die mit Saugnäpfen an den Tieren halten und wichtige Daten für die Forschung liefern, von einem Boot aus naher Entfernung an den Walen befestigt, schrieben NOAA-Wissenschaftler im Fachmagazin «Royal Society Open Science». Das könne aber die Tiere stören, Menschen in Gefahr bringen und sei auch oft erfolglos.

Nun versuchten es die Forscher bei Blauwalen und Finnwalen mit Drohnen. Von 29 Versuchen seien 21 erfolgreich gewesen, schrieben die Wissenschaftler. Die Drohnen seien dabei durchschnittlich 2,45 Minuten bis zur Befestigung des Senders unterwegs gewesen und hätten dabei im Durchschnitt 490 Meter zurückgelegt.