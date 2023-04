Neuer Startversuch für Jupiter-Sonde «Juice» am Freitag

Darmstadt. Nach der Verschiebung ihres Starts am Donnerstag soll die Jupiter-Sonde «Juice» der europäischen Raumfahrtagentur Esa nun am Freitag abheben. Der Start am Weltraumbahnhof Kourou in Französisch Guayana ist für 14.14 Uhr geplant. Am Donnerstag war er wenige Minuten vor dem geplanten Termin abgesagt worden. Es habe ein Gewitterrisiko gegeben, sagte ein Esa-Sprecher im Kontrollzentrum in Darmstadt. Von dort aus wird die Sonde gesteuert.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Nach einem erfolgreichen Start an Bord einer Ariane-5-Trägerrakete soll die Sonde «Juice» acht Jahre zum riesigen Gasplaneten Jupiter unterwegs sein. Dann erhoffen sich Wissenschaftler wichtige Erkenntnisse über den größten Planeten unseres Sonnensystems und seine Monde: Es geht um die Frage, ob es auf ihnen grundsätzlich Leben geben könnte.

Bevor sie ihre Arbeit am Jupiter aufnehmen kann, hat die Sonde eine lange Reise vor sich. Die Ankunft beim Jupiter ist für das Jahr 2031 geplant. Es handelt sich um die bislang am weitesten ins Sonnensystem hinausreichende Mission der europäischen Raumfahrtagentur Esa. An Bord hat die Sonde zehn wissenschaftliche Instrumente, mit denen sie einen Blick auf die Monde «Europa», «Kallisto» und «Ganymed» werfen soll. Geplant sind unter anderem Radar- und Lasermessungen im Vorbeiflug.

Die Sonde «Juice» (Jupiter Icy Moons Explorer) soll über Solarpaneele mit einer Größe von insgesamt 85 Quadratmetern mit Energie versorgt werden.

DLR zu Jupiter

Esa zu "Juice"