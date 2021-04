Zwei weitere Verfahren

Mannheim. Bei der Staatsanwaltschaft Mannheim laufen im Zusammenhang mit den wirtschaftlichen Verhältnissen des CDU-Kreisverbands Verfahren gegen zwei weitere Personen. Das teilte die Behörde auf Anfrage mit. Am 1. April hatte die Behörde ein Ermittlungsverfahren gegen den ehemaligen Bundestagsabgeordneten Nikolas Löbel eingeleitet – wegen eines Anfangsverdachts auf Begehung mehrerer Straftaten, unter anderem Untreue. Es geht dabei um die Anmietung von Räumlichkeiten in der Geschäftsstelle des CDU-Kreisverbandes, um die Vergütung von Personal und eine Löbel-GmbH. In welchem Zusammenhang die beiden weiteren Personen dazu stehen und um welche Art von Verfahren es sich handelt, sagte die Staatsanwaltschaft nicht. stp

AdUnit urban-intext1