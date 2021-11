Zusatzkräfte unterstützen Schüler

Mannheim. Eigentlich hätte das Landes-Nachhilfeprogramm „Rückenwind“ zum Schließen von Lernlücken nach den Herbstferien starten sollen. Doch der bürokratische Aufwand sorgt für Verzögerungen. Die meisten Schulen in Mannheim warten noch darauf, dass die Verträge mit den erforderlichen zusätzlichen Kräften vom Land bestätigt werden. Einige Schulen möchten in den nächsten Tagen loslegen, andere rechnen mit einem Start im Dezember oder Anfang Januar.

Zurückgreifen können die Rektorinnen und Rektoren auf eine Bewerberplattform des Landes, auf das eigene personelle Netzwerk oder auf Institutionen wie die Mannheimer Abendakademie. Sie wird nach derzeitigem Stand an 20 Schulen der Stadt tätig, um ausgewählten Schülerinnen und Schülern in Deutsch und Mathematik unter die Arme zu greifen. Das Programm ist auf knapp zwei Jahre ausgelegt. Zwar gab und gibt es an der schleppenden Umsetzung und den bürokratischen Hürden Kritik. Aber, so etwa Kepler-Rektorin Angela Speicher: „Wenn es läuft, kann es gut werden.“ bhr