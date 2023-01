Mannheim. Begonnen hat alles am 13. Mai 2015: Mit einem Bild vom Friedrichsring aus dem Jahr 1955 startete die Rubrik „Erkennen Sie Mannheim?“ Jetzt steht mit der 200. Folge ein Jubiläum an. Dazu verlassen wir die Innenstadt. Heute sieht es an dieser Stelle längst nicht mehr so kahl aus wie auf dem undatierten Foto. „Erkennen“ hat viele Fans, einige davon präsentieren fast jedes Mal die richtige Lösung. Vor allem: Sie berichten heiter und spannend aus der Vergangenheit. bhr

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1