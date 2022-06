Zukunft des Journalismus

Landau. Welche Auswirkungen haben die sozialen Medien auf den klassischen Journalismus? Bei den Südwestdeutschen Medientagen, die seit Mittwochmorgen in Landau stattfinden und an diesem Donnerstag auf dem Hambacher Schloss in Neustadt ausklingen, diskutieren Journalisten, Verlagsgeschäftsführer und Wissenschaftler über Herausforderungen und neue Erkenntnisse. Der „Mannheimer Morgen“ ist Kooperationspartner der Evangelischen Akademie der Pfalz.

Zur Einführung sprach Christoph Neuberger, Direktor des Weizenbaum-Instituts der Freien Universität Berlin. Guter Journalismus werde weiter gebraucht, betonte er. sal