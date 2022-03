Zivilisten verlassen das Kriegsgebiet

Kiew/Moskau/Mannheim. Im Krieg Russlands gegen die Ukraine sind Hunderte Zivilisten bei einer abgestimmten Evakuierung aus einer umkämpften Stadt gerettet worden. Nach einer Feuerpause startete am Dienstag eine Fahrzeugkolonne mit Einwohnern aus Sumy im Nordosten der Ukraine. Zuvor starben dort bei russischen Angriffen in der Nacht nach Behördenangaben mindestens 21 Menschen, darunter zwei Kinder. Angesichts des seit fast zwei Wochen andauernden Krieges haben die USA ein Importverbot für Öl, Gas und Kohle aus Russland verhängt. Die Bundesregierung lehnt ein solches Embargo ab.

Für andere eingeschlossene ukrainische Städte wie Mariupol oder Wolnowacha scheiterten in den vergangenen Tagen mehrere Versuche zur Einrichtung eines Fluchtkorridors. Beide Seiten warfen sich gegenseitig Sabotage vor. Russland hatte das Nachbarland Ukraine am 24. Februar angegriffen. UN-Angaben zufolge wurden bisher mehr als 400 Zivilisten getötet. Hunderttausende Menschen sind auf der Flucht.

Sumy ist die erste von fünf ausgewählten ukrainischen Städten, bei der ein Fluchtkorridor tatsächlich funktionierte. Das russische Militär hatte nach eigenen Angaben am Dienstag eine Feuerpause angesetzt und „humanitäre Korridore“ in der Hauptstadt Kiew sowie den Großstädten Tschernihiw, Sumy, Charkiw und der Hafenstadt Mariupol geöffnet. Am Mittwoch soll erneut eine Waffenruhe in Kraft treten, damit Zivilisten über Fluchtkorridore evakuiert werden könnten, meldete die Agentur Interfax am Dienstagabend.

„Weiterer schwerer Schlag“

Die USA verhängten unterdessen ein Importverbot für Öl aus Russland. „Das bedeutet, dass russisches Öl in US-Häfen nicht mehr angenommen wird und die Amerikaner der Kriegsmaschinerie Putins einen weiteren schweren Schlag versetzen werden“, sagte US-Präsident Joe Biden. Die Maßnahme sei mit europäischen Verbündeten abgestimmt. Europäische Staaten sind weit stärker auf russische Energieimporte angewiesen als die USA. Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) warnte im Falle eines westlichen Embargos russischer Lieferungen vor schweren Schäden für Deutschland. Großbritannien will ab Ende 2022 kein russisches Öl mehr einführen. Russland drohte umgekehrt erstmals mit einem Gas-Lieferstopp.

Unterdessen hat das Nationaltheater Mannheim am Montag durch den Benefiz-Abend „Das NTM für Frieden“ gut 15 000 Euro Spenden eingenommen. Das Geld für die Aktion „#staywithukraine“ kommt dem Verein „Mannheim hilft ohne Grenzen“ zu Gute, der Hilfslieferungen in Mannheims ukrainische Partnerstadt Czernowitz organisiert. Bislang hat der Verein bereits fast 100 000 Euro erhalten und sucht auch noch Logistikunternehmer, die bereit sind, kostenlose Lieferfahrten an die polnisch-ukrainische Grenze zu übernehmen.

Die Stadt Mannheim hat die Jugendherberge zur vorübergehenden Unterbringung und als Erstanlaufstelle für Geflüchtete angemietet. Etwa 100 Menschen aus der Ukraine sind bereits in Mannheim und größtenteils privat untergekommen. „Wir gehen davon aus, dass diese Zahl schnell wächst“, sagte Oberbürgermeister Peter Kurz. In der Jugendherberge sollen bis zu 230 Menschen Platz finden – allerdings nur für kurze Zeit. seko/dms/dpa