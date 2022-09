Zinsen sollen noch stärker steigen

Frankfurt/Mannheim. Die Rekordinflation im Euroraum treibt die Euro-Währungshüter zur größten Zinserhöhung der EZB-Geschichte. Die Notenbank hebt den Leitzins im Euroraum trotz wachsender Sorgen vor einem Absturz der Wirtschaft in eine Rezession um 0,75 Prozentpunkte auf 1,25 Prozent an. Die Teuerungsraten seien „nach wie vor deutlich zu hoch“, begründete die Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB), Christine Lagarde, am Donnerstag in Frankfurt.

Im EZB-Rat habe Einigkeit darüber bestanden, dass weitere Zinsanhebungen wahrscheinlich seien. Bankenverbände und Volkswirte in Deutschland begrüßten, dass die Notenbank sich nun mit höherem Tempo von ihrer ultralockeren Geldpolitik verabschiedet.

Anleger dürfen nach einer jahrelangen Flaute somit wieder auf Zinsen auf dem Sparkonto hoffen. Dafür spricht auch, dass Banken nach der Abschaffung der Strafzinsen im Juli künftig wieder 0,75 Prozent Zinsen erhalten, wenn sie Gelder bei der EZB parken. Andererseits dürften sich zum Beispiel Immobilienkredite weiter verteuern.

Friedrich Heinemann vom Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (EZB) in Mannheim bezeichnete den „großen Zinsschritt“ als „unausweichlich“. Angesichts einer vermutlich bald zweistelligen Inflationsrate in der Euro-Zone mussten auch die Tauben im Rat den Widerstand gegen starke Zinserhöhungen aufgeben“, sagte er dieser Redaktion. Der Ansehensverlust der EZB nach „ihren eklatanten Inflations-Fehlprognosen“ werde besonders durch die steigenden Inflationserwartungen der Finanzprofis deutlich. „Hier muss die EZB durch einen straffen Kurs nun neue Glaubwürdigkeit zurückgewinnen.“

ZEW-Experte dämpft Erwartungen

Peter Schneider, Präsident des baden-württembergischen Sparkassenverbands, forderte bis Jahresende einen Leitzins „in der Größenordnung von zwei bis drei Prozent“. Damit würde die EZB demonstrieren, dass sie die Bekämpfung der Inflation „jetzt ernst“ nehme, sagte Schneider dieser Redaktion. „Mit Trippelschritten geht das nicht. Denn die EZB ist ja hinter der Welle. Sie hinkt der Entwicklung also hinterher. Die Marktzinsen sind ohne ihr Zutun bereits deutlich gestiegen, jetzt muss sie wieder das Heft in die Hand nehmen“, sagte Schneider.

Der Sparkassenpräsident sieht in der Entscheidung der EZB eine Belastung der Konjunktur, weil sie die rezessiven Tendenzen verstärken würde, die durch die hohen Energiepreise und die deshalb gestiegene Inflation entstanden sei: „Höhere Zinsen sind da Gift für die Wirtschaft. Deshalb wird eine Rezession leider immer wahrscheinlicher.“

Heinemann erwartet, dass die Zinserhöhung die aktuelle Inflation nur leicht drücken kann, indem sie den Eurokurs stabilisiert und damit Importpreise dämpft. „Wichtiger ist der Effekt auf die Inflationserwartungen. Es kommt jetzt darauf an, dass Gewerkschaften und Arbeitgeber in ihren Tarifverhandlungen nicht unter der Erwartung einer jahrelang hohen Inflationsrate verhandeln“, sagte er. Das würde als Konsequenz über die Lohn-Preis-Spirale zu einer sich selber erfüllenden Inflationserwartung führen.

Der ZEW-Experte vertrat die Ansicht, dass die Bundesregierung mit Blick auf die Inflationsperspektive Anfang 2023 derzeit vermutlich besser wirkende Hebel als die EZB habe: „Würde die Regierung die drei aktiven Atomkraftwerke auch nächstes Jahr weiter produzieren lassen, würde dieses zusätzliche Angebot den Strompreis merklich dämpfen und damit die Energie-Inflation abmildern“, so Heinemann (mit dpa)