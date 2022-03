ZEW: Zinsen müssen rauf

Mannheim. Der Mannheimer Ökonom Friedrich Heinemann hat die Europäische Zentralbank (EZB) aufgefordert, den Kampf gegen die Inflation mit höheren Leitzinsen aufzunehmen. Der Experte vom Mannheimer Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) sagte im Interview mit dieser Redaktion, dass der Leitzins von gegenwärtig minus 0,5 Prozent bis Jahresende auf mindestens plus 0,5 Prozent steigen müsse. „2023 könnte ich mir dann ein Zinsniveau in Richtung zwei Prozent vorstellen“, sagte Heinemann. Der ZEW-Wissenschaftler verlangt auch von der US-Notenbank eine kräftige Erhöhung der Leitzinsen. „Die Fed muss den Leitzins nach meiner Einschätzung jetzt sehr schnell auf mindestens zwei bis drei Prozent anheben“, sagte Heinemann. was (Bild: ZEW)

