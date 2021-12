Zeitungsseiten ausgezeichnet

Mannheim. Der „Mannheimer Morgen“ hat mehrere Preise beim renommierten „European Newspaper Award“ gewonnen. Bei dem Wettbewerb werden besonders das Layout und grafische Elemente europäischer Tageszeitungen in mehreren Kategorien prämiert. Der „Mannheimer Morgen“ wurde in den Kategorien Nachrichtenseiten, Infografik, Illustration und neue Serien ausgezeichnet. Gewürdigt wurden unter anderem eine Grafik, die den Verlauf der Stadtbahnlinie durch den Lindenhof zeigt, und die Serie „Die verlorenen Jahre“, in der die Lebenserwartung in Mannheim und Heidelberg verglichen wurde. „Wir freuen uns sehr über die Auszeichnungen, die die Arbeit unseres Layout-Chefs Tobias Dolch mit seinem Team würdigen“, sagte „MM“-Chefredakteur Karsten Kammholz. red

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1