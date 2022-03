Zehntausende demonstrieren für Frieden

Hamburg/Mannheim. In vielen deutschen Städten sind am Wochenende wieder Zehntausende Menschen aus Protest gegen den russischen Angriff auf die Ukraine auf die Straße gegangen. Auf Kundgebungen und Demonstrationen zeigten sie ihre Solidarität mit den Menschen in dem schwer umkämpften Land. Allein in Hamburg kamen bei einer Kundgebung am Samstag laut Polizei bis zu 30 000 Menschen zusammen. In München forderten laut Polizei rund 2000 Menschen mit einer Menschenkette vom ukrainischen zum russischen Konsulat ein Ende des Krieges. In Düsseldorf demonstrierten rund 5000 Teilnehmer, in Erfurt 3000, und in Osnabrück setzten die Menschen mit Friedensgebeten und einer Demonstration ein Zeichen gegen den Krieg in der Ukraine.

Auch in Baden-Württemberg gingen Tausende Menschen in mehreren Städten auf die Straßen. Unter dem Titel „Musik für den Frieden“ musizierten in Stuttgart renommierte Orchester, Chöre und Sänger unter freiem Himmel gemeinsam gegen Russlands Angriff.

Bürgermeister appellieren

In Mannheim und Ludwigshafen demonstrierten bereits am Samstag mehrere Tausend gegen den Krieg und für Frieden in der Ukraine. Laut Polizei kamen zur Abschlusskundgebung im Ehrenhof des Mannheimer Schlosses etwa 10 200 Menschen zusammen. Grünen-Stadtrat Gerhard Fontagnier, der die Demonstration gemeinsam mit Partei- und Gemeinderatsfreund Chris Rihm organisiert hatte, sprach von der „größten Friedensdemonstration, die diese Region je gesehen hat“. Zuvor waren zwei Demonstrationszüge vom Alten Meßplatz und vom Berliner Platz aus schweigend zum Schloss gelaufen.

Mannheims Oberbürgermeister Peter Kurz rief im Ehrenhof dazu auf, dass „tagtägliche Zerstörung, Leid, Tod und Vertreibung“ in der Ukraine „sofort enden“ müsse. Die Stadt habe Strukturen aufgebaut, „die eine schnelle, unmittelbare und koordinierte Unterbringung von Geflüchteten und die notwendige Versorgung gewährleisten wird“, erklärte der Oberbürgermeister im Ehrenhof. Kurz’ Amtskollegin aus Ludwigshafen, Jutta Steinruck, erklärte: „Ein Irrer, ein Verrückter macht uns unsere ganze Friedensordnung kaputt. Das dürfen wir nicht zulassen.“ Sie sei sich sicher, dass auch in Russland viele Menschen nicht Krieg, sondern Frieden wollten. Ladenburgs Bürgermeister Stefan Schmutz, der für die Städte an der Bergstraße sprach, betonte die Wichtigkeit, sich als Europa an die Seite der Ukraine gegen das Prinzip der Autokratie zu stellen: „Wir stehen auf der richtigen Seite der Geschichte.“

In Rheinland-Pfalz kam Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) am Sonntag zu einer Friedenskundgebung in Mainz. Ebenso in Hessen: An der Frankfurter Hauptwache versammelten sich nach Angaben der Polizei etwa 4000 Menschen.

In Russland sind bei neuen Demonstrationen gegen den Krieg in der Ukraine offiziellen Angaben zufolge bei den nicht genehmigten Kundgebungen am Sonntag mehr als 3500 Menschen festgesetzt worden, meldete die Staatsagentur Tass unter Berufung auf das Innenministerium. Bürgerrechtler sprachen von mehr als 2500 Festnahmen. Die russischen Behörden gehen immer wieder hart gegen kremlkritische Demonstranten vor. seko/dpa