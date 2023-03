Zahlreiche Gendergegner

Heidelberg. Mit seinem Volksbegehren „Stoppt Gendern in Baden-Württemberg“ steht der Heidelberger Jurist Klaus Hekking (72) nach eigenen Angaben in diesen Stunden vor einem Etappenziel von zunächst 10 000 Unterschriften, die er digital in mehr als 950 Gemeinden von Baden-Württemberg eingesammelt hat. Wie er am Mittwoch sagte, wolle er mit der in der vergangenen Woche gestarteten Initiative verhindern, dass Landesbehörden Bürgern und Mitarbeitern die Anwendung einer geschlechtsneutralen Sprache verordnen. Das widerspreche der verfassungsgeschützten Rede- und Meinungsfreiheit. Für ein erfolgreiches Volksbegehren braucht er rund 770 000 Unterschriften. sal

