Zahl der Infektionen steigt

Berlin/Mannheim. Die Gesundheitsämter in Deutschland haben erstmals seit Mai mehr als 10 000 Neuinfektionen binnen eines Tages an das Robert Koch-Institut übermittelt. So wurden 11 561 neue Fälle gemeldet, so viel wie seit dem 20. Mai nicht, wie aus RKI-Daten vom Mittwoch hervorgeht. In Mannheim wurden laut Stadt 61 Neuinfektionen gemeldet.

Vollständig mit der meist nötigen zweiten Spritze geimpft sind 49,4 Millionen Menschen in Deutschland oder 59,4 Prozent der Bevölkerung. Mindestens eine erste Impfung erhalten haben 53,5 Millionen Menschen oder 64,4 Prozent aller Einwohner.

Am Dienstagabend nutzen innerhalb von eineinhalb Stunden 28 Personen das mobile Angebot der Stadt Mannheim: Der Impfbus machte vor dem Heimspiel des SV Waldhof gegen den SV Meppen am Carl-Benz-Stadion Halt. „Das hat meine Erwartungen absolut erfüllt“, sagte Tim Neugebauer vom Dezernat Sicherheit und Ordnung der Stadt Mannheim vor Ort. Am Samstag parkt der Impfbus dann vor dem Spiel der Adler Mannheim an der SAP-Arena. Wenn die Nachfrage bestehen bleibt, plant die Stadt weitere mobile Aktionen. baum/dpa