Wunsch nach mehr Tempo

Mannheim. Rund 1700 Aktivisten haben am Freitag am Klimastreik in Mannheim teilgenommen. Zu dem Protest hatte die Bewegung „Fridays for Future“ aufgerufen. Der Demonstrationszug führte vom Ehrenhof des Barockschlosses durch die Innenstadt bis hin zum Alten Messplatz in der Neckarstadt, wo eine Abschlusskundgebung stattfand.

Das Ziel von „Fridays for Future“ war es einmal mehr, auf die Klimakrise und ihre Auswirkungen nicht nur für die armen Länder etwa in Afrika hinzuweisen. Die Politik müsste mehr tun, um dem Klimawandel Einhalt zu gebieten: „Nieder mit der Kohle, hoch mit der erneuerbaren Energie“, skandierten die Aktivisten immer wieder. vg

