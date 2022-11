WM läuft nur in Lokalen

Mannheim. Die Spiele der Fußball-WM in Katar werden aller Voraussicht nach in Mannheim nur in einigen Gaststätten zu sehen sein. Bei den vergangenen Weltmeisterschaften hatte es noch „Public Viewing“ im Friedrichspark gegeben. Doch weil das alte Eisstadion dort abgerissen werden soll, kam das diesmal nicht in Frage. Organisator Markus Risch will sich nun auf seinen Märchenwald-Weihnachtsmarkt am Paradeplatz beschränken. Dort Fußball etwa auf einer Leinwand zu zeigen, sei unpassend, sagte er dieser Redaktion. Auch am größten Mannheimer Weihnachtsmarkt am Wasserturm wird es keine Übertragungen aus Katar geben, sondern das übliche Bühnenprogramm. sma

