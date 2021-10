Wirtschaft erholt sich

Mannheim. Die Wirtschaft der Region ist auf Erholungskurs – und kämpft sich Schritt für Schritt aus der Corona-Krise zurück. Das zeigen die aktuellen Herbst-Konjunkturumfragen der Industrie- und Handelskammern Rhein-Neckar und Darmstadt Rhein Main Neckar. „Trotz leichter Eintrübungen, zum Beispiel durch Lieferengpässe in der Industrie, gehen wir auf jeden Fall davon aus, dass die Wirtschaft der Region in den nächsten zwölf Monaten wächst“, sagte Axel Nitschke, Hauptgeschäftsführer der IHK Rhein-Neckar, am Donnerstag.

„Die südhessische Wirtschaft ist wieder zurück“, teilte auch die IHK Darmstadt mit. Vor allem Industrie und Dienstleister knüpften an das Vorkrisenniveau an, hieß es. Die Angst vor den Auswirkungen der Corona-Pandemie wird bei den Unternehmen unterdessen zunehmend verdrängt von Sorgen um den Fachkräftenachwuchs.

„Erstmals seit zwei Jahren sehen die Unternehmen wieder die Gewinnung von Fachkräften als größtes Problem“, heißt es bei der IHK Darmstadt. Vor allem beruflich Qualifizierte werden händeringend gesucht. tat