Wirtschaft der Region gespalten

Mannheim/Rhein-Neckar. Die Stimmung bei der Wirtschaft in der Region ist Corona-bedingt gespalten: In der Industrie läuft es deutlich besser, Gastronomie und Handel leiden. Das ergab die Frühjahrs-Konjunkturumfrage der IHK Rhein-Neckar, an der sich 540 Unternehmen aus dem Kammerbezirk beteiligt hatten. „Während die Industrie spürbar wieder Tritt gefasst hat, leiden zahlreiche Dienstleister weiter unter der Pandemie und den Maßnahmen zu deren Bekämpfung“, beschreibt Axel Nitschke die Lage. Noch sei zudem unklar, was jetzige Öffnungsschritte dem Handel bringen und wie die Kunden reagieren würden.

AdUnit urban-intext1

Der IHK-Konjunkturklimaindex liegt aktuell bei 108 Punkten – und damit 29 Punkte über dem Vorjahreswert. Der Index fasst die Bewertung der Lage und die Erwartungen zusammen. Werte über 100 stehen tendenziell für Wachstum. Zur guten Lage der Industrie tragen laut IHK-Umfrage maßgeblich die gestiegenen Exporterwartungen bei. Als Gründe nennt der IHK-Hauptgeschäftsführer den Aufschwung auf dem chinesischen Markt, das billionenschwere Konjunkturpaket der US-Regierung sowie positive Impulse aus der Eurozone. be