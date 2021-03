Mannheim. Bei den Impfungen ist ein neues Problem aufgetreten. Sowohl im Rhein-Neckar-Kreis als auch in Mannheim mussten zuletzt etwa zehn Prozent der vorgesehenen Termine kurzfristig ausfallen, weil die Betroffenen nicht impfberechtigt waren. Das erfuhren sie allerdings erst in den Impfzentren, was bei vielen für großen Unmut sorgte. Hauptgrund ist eine Umstellung bei der Software. So bekommen neuerdings auch 65- bis 79-Jährige unter www.impfterminservice.de ihre Impfberechtigung vorläufig bestätigt und können direkt in den Zentren Termine buchen. Doch die einzige bislang tatsächlich dazu berechtigte Altersgruppe in Baden-Württemberg sind über 80-Jährige. sma