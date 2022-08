Wird Taxi-Fahren bald teurer?

Mannheim. Taxi fahren in Mannheim könnte im kommenden Herbst noch einmal teurer werden. Bereits zum 1. August hatte die genossenschaftlich organisierte Mannheimer Taxizentrale sich dazu durchgerungen, erstmals seit sieben Jahren die Preise um zehn Prozent zu erhöhen – nun droht laut Vorstand Jürgen Schwarz bald wieder ein Anstieg.

Den Antrag bei der Stadt zur Preiserhöhung für August hatte die Taxizentrale bereits im vergangenen Dezember gestellt. „Gedacht waren die zehn Prozent als Inflationsausgleich – da war von einem Krieg in der Ukraine noch keine Rede“, erklärt Schwarz im „MM“-Interview. Deshalb seien mit der kürzlichen Erhöhung weder die gestiegen Kraftstoffpreise, die aktuelle Teuerungsrate noch der neue Mindestlohn ab Oktober abgedeckt. Zu schaffen macht den Taxifahrern auch die zunehmende Konkurrenz von Mietwagen, Fahrdiensten wie Uber und – besonders nachts – öffentlichem Nahverkehr. Der Taxizentrale-Chef spricht sich abgesehen davon gegen den Verkehrsversuch in der Innenstadt aus. Der habe nicht zur Verkehrsberuhigung, sondern zu mehr Stau in den Quadraten geführt. red

Hat zum Verkehrsversuch in den Quadraten eine klare Meinung: Jürgen Schwarz, Vorstand der Mannheimer Taxi-Zentrale. © Florian Karlein