Wirbel um Bronzetafel

Mannheim. Die Ehrung für das Luftschiff Schütte-Lanz ist in Mannheim auf Widerstand gestoßen. Das Luftschiff ist nun auf einer Bronzeplatte zu sehen, eingelassen auf dem Gehweg an der Bismarckstraße. Auf weiteren Platten im Boden sollen später noch andere Erfindungen zu sehen sein und so die „Kurpfälzer Meile der Innovationen“ bilden.

Scharfe Kritik hat es bereits vor der Verlegung und Ehrung des Gefährts, das der Luftschiff- und Schiffbau-Ingenieur Johann Heinrich Schütte (1873-1940) entworfen hat, gegeben. Der sei „nicht nur ein erfolgreicher Ingenieur, sondern auch ein glühender Anhänger des Nazi-Regimes“ gewesen, finden die Grünen. Auch deshalb hat Stadtrat Markus Sprengler nach einer Zusage für das Grußwort bei der Ehrung wieder abgesagt. Kritik kommt auch von der Fraktion LI.PAR.Tie. Sie hatte im Kulturausschuss die Stadt aufgefordert, die Ehrung zu unterbinden. Das sei aber „nicht zulässig“, da es sich um einen privaten Verein handele, so Kulturbürgermeister Michael Grötsch, der auch auf die Zustimmung des Marchivums verweist. Für den Verein, der sich um die Meile kümmert, geht es nicht um die Ehrung der Person, sondern ausschließlich um die Innovation. red