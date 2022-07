Wir suchen Fachkräfte

Sie fehlen überall, das bekommen auch wir Verbraucher gerade deutlich zu spüren. Welche Branchen besonders verzweifelt Beschäftigte suchen, was die Folgen und die Gründe für die Engpässe sind – all das beleuchten wir in unserer neuen Serie.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

E Wirtschaft