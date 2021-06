„Wir müssen das ernst nehmen“

Berlin/Freiburg/Mannheim. Der Berliner Virologe Christian Drosten und Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) haben eindringlich vor der Delta-Variante des Corona-Virus und einer möglichen vierten Welle gewarnt. Unterdessen sieht die Bundesregierung nach eigener Aussage den Bedarf an FFP2-Masken für Kinder. Das geht aus der Antwort des Arbeitsministeriums auf eine Grünen-Anfrage hervor, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.

„Ich bin mittlerweile so weit, dass ich sage, wir sind hier jetzt im Rennen in Deutschland mit der Delta-Variante“, sagte Drosten auf dem Online-Kongress für Infektionskrankheiten und Tropenmedizin. „Wir müssen das ab jetzt wirklich ernst nehmen.“ Söder warnte, die zuerst in Indien bekannt gewordene Variante werde in drei bis vier Wochen in Deutschland dominierend sein. Laut Robert Koch-Institut hat sich der Anteil der Delta-Variante in Deutschland innerhalb von einer Woche auf sechs Prozent fast verdoppelt. Das RKI geht davon aus, dass Infektionen mit der Delta-Variante zu schwereren Krankheitsverläufen führen könnten.

Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte hat im Einvernehmen mit dem Bundesgesundheitsministerium die Normung einer Infektionsschutzmaske beim Deutschen Institut für Normung initiiert, die auch Masken in Kindergrößen berücksichtigen soll. Die Grünen-Politikerin Tabea Rößner kritisiert, dass das erst jetzt passiert. Die FFP2-Maskenpflicht in Schulen sei zwar aufgehoben worden, viele Kinder trügen aber in Bus und Bahn die auf Erwachsene ausgerichteten Masken. Die Bundesregierung verwies in ihrer Antwort auf eine Europäische Norm, nach der bei der Überprüfung einer Maske zehn Probanden mit unterschiedlichen Gesichtsformen ausgewählt werden. Es sei daher nicht ausgeschlossen, „dass Masken hergestellt und geprüft werden, die im Bereich Infektionsschutz für Kinder und Jugendliche geeignet sind“.

In mehreren Städten ist es am Wochenende wieder zu Zusammenstößen zwischen der Polizei und Feiernden gekommen. In Freiburg versammelten sich in der Nacht zu Sonntag bis zu 1000 Menschen. Beamte seien mit Flaschen beworfen und verletzt worden.

In einer Videobotschaft appellierte Mannheims Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD) an die Bürger, sich weiter an das Abstandhalten und Masketragen zu halten. „Ein normaler Sommer scheint möglich“, sagte er. Bei der zweiten Massenimpfung in Speyer hat es am Sonntag keine Zwischenfälle gegeben. Nach Angaben von Organisatoren und Beobachtern ist das Verkehrskonzept aufgegangen. In sieben Stunden sind auf zwei Parkplätzen in einem Gewerbegebiet knapp 3000 Menschen mit dem Vakzin von Johnson & Johnson immunisiert worden. dpa/sin