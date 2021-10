Wikinger vor Kolumbus

Mannheim. Europäer waren bereits früher als bisher bekannt in Nordamerika. Das beweist eine Studie eines internationalen Forscherteams unter der Beteiligung des Curt-Engelhorn-Zentrums Archäometrie der Mannheimer Reiss-Engelhorn-Museen. Sie haben festgestellt, dass Wikinger bereits im Jahr 1021 in Nordamerika gelandet sind – also lange vor der Ankunft von Christoph Kolumbus im Jahr 1492. Federführend für das Projekt war die Universität Groningen. Sie schaltete die Mannheimer Forscher ein, die sich auf die Altersbestimmung von archäologischen Funden und Kulturobjekten spezialisiert haben. Ihnen gelang nun anhand von drei Holzobjekten der Nachweis, dass sie tausend Jahre alt sind. „Dass wir erstmals nicht nur eine Zeitspanne, sondern ein genaues Datum für den Aufenthalt der Wikinger in Amerika angeben können, ist eine Sensation“, so der Mannheimer Laborleiter Ronny Friedrich. pwr

