Wieder mehr Corona-Patienten

Mannheim. In den Mannheimer Krankenhäusern müssen wieder mehr Menschen mit einer Corona-Infektion behandelt werden. Auf Anfrage dieser Redaktion bezifferte das Gesundheitsamt die Zahl der Covid-Patienten in den Kliniken am Montag zum Stichtag 17. Juni mit insgesamt 35. Zehn Tage zuvor waren es noch lediglich zwölf gewesen. Allerdings wurde darauf verwiesen, dass die Betroffenen häufig wegen anderer Leiden aufgenommen würden und das Virus erst beim routinemäßigen Test festgestellt werde. „Insgesamt ist die Lage nicht besorgniserregend“, teilte das Gesundheitsamt mit. Man beobachte die Entwicklung aber genau und stehe in engem Austausch mit den Krankenhäusern.

Auf Bundes- und Landesebene sind die Patientenzahlen zuletzt ebenfalls gestiegen, jedoch weniger stark. Das liegt auch daran, dass in jenen Statistiken nur Fälle erfasst werden sollen, bei denen die Infektion zumindest mitursächlich für die Aufnahme in einer Klinik ist.

Deutlich stärker gingen – auch in einigen anderen EU-Staaten – zuletzt wieder die Sieben-Tage-Inzidenzen in die Höhe, so auch in Mannheim. Hier liegt der aktuelle Wert bei 366,5. Vor knapp einem Monat war er halb so hoch. sma