Wieder eine Fassade mehr mit Kunst verschönert

Mannheim. Alexander Isakov steht vor seinem Kunstwerk an der Fassade in H 4, 9. Der in Hannover geborene Künstler hat das Gebäude im Rahmen von Stadt.Wand.Kunst entworfen. Das Mannheimer Festival „ist das am besten kuratierteste Streetart-Festival in Deutschland“, lobt er im Gespräch mit dieser Redaktion. Sein noch namenloses Werk, das 31. in der Mannheimer Innenstadt, ist eine Mischung aus stimmungsvoll orientalischer Wärme und ukrainischer Folklore. Immer wieder fallen beim Betrachten Elemente auf, in denen sich die Struktur der Innenstadt widerspiegelt. „Wenn ich nur einem mit meiner Kunst Freude schenken kann, war es die Erfahrung schon wert“, in Mannheim gearbeitet zu haben, sagt Isakov. seko

