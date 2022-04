Frohe Ostern! So leicht geht der Ostergruß von den Lippen. In diesem Jahr hat er ein anderes Gewicht. Um das festzustellen, braucht es kein Pathos: Die Menschen in Deutschland können momentan wahrlich froh sein, dass vor der eigenen Haustür Frieden herrscht und sie im relativen Wohlstand leben. Denn selbstverständlich ist inzwischen gar nichts mehr.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Seit Ende Februar ist die Welt eine andere. Mehr als 50 Tage laufen bereits die Angriffe Russlands auf die Ukraine, das Ende nicht in Sicht. Eine neue Weltordnung entsteht, während Europa die größte Flüchtlingsbewegung seit dem Zweiten Weltkrieg verzeichnet. Mehr als 4,5 Millionen Menschen haben die Ukraine bereits verlassen, davon Hunderttausende in Richtung Deutschland. Weitere rund sieben Millionen sind nach Schätzungen der Internationalen Organisation für Migration (IOM) innerhalb des Landes auf der Flucht.

Die Bundesregierung rechnet mit rund einer Million Kriegsgeflüchteten in unserem Land, die bis auf weiteres bleiben werden. Zu viel ist schon in der Heimat der Menschen zerstört, zu ausweglos die politische und militärische Lage. Inmitten der Katastrophe, der Trauer um die Toten, des Vermissens der Familienmitglieder, des Zorns gegen die Angreifer fällt es schwer, feierlich zu werden.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Mehr zum Thema Mannheimer Morgen Plus-Artikel Frohe Ostern Borschtsch, Luisenpark und Barbecue: Wie eine ukrainische Familie Ostern in Mannheim feiert Mehr erfahren Mannheimer Morgen Plus-Artikel Frohe Ostern Nach Mannheim geflüchtete ukrainische Mädchen fragen: "Warum habt ihr einen Osterhasen?" Mehr erfahren Frohe Ostern Mannheimer Historiker erklärt: Warum bringt der Osterhase die Ostereier? Mehr erfahren

In der Ukraine hat Ostern eine noch größere Bedeutung als hierzulande. Millionen Ukrainer müssen das Fest der Auferstehung in der Fremde begehen. Viele werden dabei auf ihre gelernten Bräuche und ihre geliebten Oster-Köstlichkeiten verzichten. Aber manche Rituale können möglicherweise auch hier wieder lebendig werden, in einem anderen Kontext - gemeinsam mit den Gastgebern, mit neuen Freunden. Wer weiß, in wie vielen Familien es die wunderbar verzierten Ostereier - die Pysanka - an diesen Ostern zu bestaunen gibt?

Mögen die deutsch-ukrainischen Ostertage zumindest für einige Stunden zu einer unbeschwerten, friedlichen Zeit werden. In diesem Sinne nochmals: Frohe Ostern!