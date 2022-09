Wertschätzen schöpft Werte

Manchmal greift die Gegenwart der Zukunft voraus – was aber erst beim späteren Rückblick in die Vergangenheit auffällt. Als vor 25 Jahren der Mannheimer Caritasverband auf dem Waldhof in einer ehemaligen Fabrikhalle ein Sozialkaufhaus als Inklusionsbetrieb gründete, ging es vor allem darum: Psychisch kranke wie seit langem erwerbslose Männer und Frauen sollten auch ohne Chance auf dem Arbeitsmarkt eine berufliche Perspektive bekommen. Und gleichzeitig wollte man einkommensschwachen Menschen Konsumgüter – ob Kleidung, Hausrat oder Möbel – aus zweiter Hand zu erschwinglichen Preisen anbieten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Fairkauf eben. Dass dessen Konzept auf dem Prinzip „Weiterverwenden statt Wegwerfen“ basiert und damit der (Um-)Welt nützt, war anfänglich eher erfreulicher Nebeneffekt denn Hauptanliegen. Aber angesichts inzwischen bedrohlich wachsender Müllberge und knapper werdender Ressourcen haben sich Ansichten wie Einsichten gewandelt.

Natürlich sind Secondhand-Initiativen lediglich die gern zitierten Tropfen. Aber solche bringen in der Vielfalt allemal mehr als ein Ozean voller Ankündigungen, wie es ein Sprichwort anschaulich beschreibt. Der Erfolg von Sozialkaufhäusern, die längst auch Menschen jenseits von Hartz IV und Mindestlöhnen ganz bewusst nutzen, hat die Erkenntnis befördert: Gebrauchtes ist weder zwangsläufig unbrauchbar, noch „retro“ automatisch rückwärtsgewandt.

Mehr zum Thema Mannheimer Morgen Plus-Artikel Jubiläum Jubiläum in Mannheims „größtem Wohnzimmer“ - Das Sozialkaufhaus Fairkauf feiert 25-Jähriges Mehr erfahren Abendupdate Die Nachrichten des Tages für Mannheim und die Region Mehr erfahren

Einrichtungen wie Fairkauf lehren, dass es sich auf vielfältige Weise, nämlich menschlich wie wirtschaftlich, lohnt, den Kreislauf von Waren als Zirkulation und nicht als Einbahnstraße zu begreifen. Und noch etwas wird deutlich: Wertschöpfung und Wertschätzung sind keine Gegensätze – im Gegenteil. Klug kombiniert vermögen sie Arbeitspolitik, Sozialfürsorge und Umweltschutz miteinander zu verknüpfen. Wenn dies gerade in unsicheren Zeiten wie jetzt keine wunderbare Jubiläumsbotschaft ist!