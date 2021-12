Werden Parkausweise teurer?

Mannheim. Trotz geringerer Steuereinnahmen als Folge der Corona-Pandemie plant die Stadt Mannheim im kommenden Jahr enorme Investitionen von mehr als 250 Millionen Euro, etwa für Kitabau, Schulrenovierungen, Hallenbad-Neubau und Theatersanierung. So steht es im Etat-Entwurf für 2022, den der Gemeinderat in seiner Sitzung an diesem Dienstag beschließen soll.

Anwohnerparken: Grüne und LI.PAR.Tie wollen höhere Gebühren. © Prosswitz

Die Stadt kann sich die Investitionen zumindest im Moment auch noch leisten. Durch Rücklagen und Geld, das für Projekte eingeplant, aber noch nicht genutzt ist, verfügt sie aktuell über vergleichsweise hohe liquide Mittel. Weil unklar ist, wie sich die Konjunktur weiter entwickelt, beschließen die Stadträte allerdings nur einen Haushalt für ein Jahr. Normalerweise gibt es einen Etat für zwei Jahre.

Wegen der bereits geplanten hohen Investitionen haben die Fraktionen deutlich weniger Änderungsanträge gestellt als sonst, insgesamt sind es rund 110. Unter anderem wollen die Grünen und die Fraktion LI.PAR.Tie ab dem nächsten Jahr die Gebühren fürs Anwohnerparken zunächst verdoppeln und dann schrittweise weiter erhöhen. Die Freien Wähler/Mannheimer Liste fordern Stellen für „Müll-Detektive“, die die Stadt sauberer machen sollen. In vielen Anträgen der Fraktionen geht es darum, gezielt die von den Corona-Folgen besonders betroffenen Gruppen zu unterstützen. imo