Wer sitzt künftig neben der AfD?

Berlin/Mannheim. Die Spitze der Unionsfraktion hat FDP-Pläne für eine Veränderung der Sitzordnung im Bundestag scharf kritisiert. In der deutschen Parlamentsgeschichte sei es immer so gewesen, dass die FDP vom Präsidium aus gesehen rechts von der Union gesessen habe, sagte Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus (CDU) am Montag vor einer Sitzung der CDU/CSU-Abgeordneten einen Tag vor der Konstituierung des neuen Bundestages in Berlin. CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt sagte: „Die Sitzordnung im Deutschen Bundestag ist kein Karussell, das man immer wieder neu drehen kann.“ Es gebe traditionelle, angestammte und demokratisch legitimierte Plätze. Die FDP-Fraktion möchte im Plenarsaal mit der Union den Platz tauschen. Bisher sitzt die AfD – vom Platz des Bundestagspräsidenten aus gesehen – ganz rechts, daneben die FDP, dann die Union, die Grünen, die SPD und am linken Rand die Linksfraktion.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Wahl eines Vizepräsidenten heikel

30 Tage nach der Bundestagswahl tritt das neue Parlament zur konstituierenden Sitzung zusammen. Dann wird das Präsidium gewählt. Bei der Wahl der Vizepräsidenten dürfte es erneut zum Streit mit der AfD kommen. Die Fraktion war in der nun zu Ende gehenden Wahlperiode mit sechs Kandidatinnen und Kandidaten in jeweils drei Wahlgängen gescheitert. Nun schickt die Partei den neuen Abgeordneten Michael Kaufmann ins Rennen, der Erfahrung als Vizepräsident des Thüringer Landtags vorweisen kann.

Für die CDU soll Yvonne Magwas Vizepräsidentin werden, sagte Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus. Die 41-Jährige ist Vorsitzende der Gruppe der Frauen in der Unionsfraktion. Es habe mehrere Bewerberinnen und Bewerber gegeben, die aber zurückgezogen hätten. Monika Grütters und Annette Widmann-Mauz (beide CDU) hätten nach dpa-Informationen verzichtet. Auch der parlamentarische Geschäftsführer Michael Grosse-Brömer hatte Interesse angemeldet. Als stärkste Fraktion im neuen Bundestag stellt künftig die SPD die Bundestagspräsidentin. Bärbel Bas kann sich ihrer Wahl sicher sein, weil üblicherweise die anderen Fraktionen zustimmen.

Unter den neuen Abgeordneten sind drei aus Mannheim: Isabel Cademartori (SPD), die am 26. September das Direktmandat errang, sowie Melis Sekmen (Grüne) und Konrad Stockmeier (FDP), die über die Landesliste ihrer Parteien einzogen. Genauso wie Gökay Akbulut (Linke), die bereits dem letzten Bundestag angehörte. Cademartori steht mit ihrem Direktmandat in der Tradition von Carlo Schmid, der bei der ersten Bundestagswahl 1949 den Wahlkreis Mannheim für die SPD gewann. Schmid, einer der „Väter des Grundgesetzes“, vertrat die Stadt von 1949 bis 1972 in der damaligen Bundeshauptstadt Bonn. dpa/-tin

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2