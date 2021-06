Mannheim. Auf den Mannheimer Friedhöfen gab es im Jahr 2020 deutlich weniger Trauerfeiern als im Jahr zuvor. Während 2019 noch 1917 Abschiede in der Trauerhalle abgehalten wurden, waren es 2020 nur noch 1516. Während des ersten Lockdowns im März 2020 waren die Trauerhallen acht Wochen geschlossen. Das allein erkläre aber nicht den starken Rückgang, betont Andreas Adam, Chef der Mannheimer Friedhöfe. Der Trend, direkt am Ort der Beisetzung Abschied zu nehmen, habe sich schon vorher abgezeichnet. Im Pandemie-Jahr 2020 gab es in Mannheim weniger Beisetzungen als im Jahr zuvor. 3419 Mannheimer sind im Jahr 2020 gestorben, 2918 wurden auf Mannheimer Friedhöfen beigesetzt. abo

